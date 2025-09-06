A scuola dalla campionessa. Alla Rosta arriva la Ferretti

Alzi la mano la giovanissima appassionata di pallavolo che non vorrebbe carpire i segreti di Francesca Ferretti, una delle migliori palleggiatrici italiane di tutti i tempi. Dal 15 settembre sarà possibile, perché la 41enne ex azzurra di scuola Giovolley (1998), inizierà una bella collaborazione con la società Rosta Volley Team, seguendo tutta l’attività del minivolley per le bambine dai 6 agli 11 anni.

Come nasce questa collaborazione ce lo spiega la presidentessa della società reggiana, Patrizia Montecchi: "In realtà la Ferretti anche l’anno scorso ha seguito le attività motorie che abbiamo fatto nel progetto scuola della Marco Polo e della Pezzani, i due istituiti che sono qui nella zona della Rosta Nuova. Ora invece è diverso, perché Francesca sarà la persona di riferimento del nostro minivolley, sul quale noi puntiamo tantissimo. Senza giovani non c’è futuro e quindi pensiamo di poter incrementare anche il numero di 55 bambine dell’anno scorso".

E per entrare come si fa? "Beh, noi iniziamo lunedì 15 con l’open day, l’apertura della stagione e se qualche giovanissima volesse provare ci può far contattare dai genitori al 342-8726510, numero della segreteria. Le prime tre sere sono gratuite. Con Francesca vogliamo investire sulla qualità e sulla crescita delle nostre giovani e lei può veramente insegnare tanto".

Una campionessa la Ferretti. "Che dire. Da giocatrice 5 scudetti, 3 Coppe Italia, 4 Supercoppe Italiane, un campionato europeo, una World Cup, una Cev Cup, in nazionale dal 2003 al 2016, premiata in varie manifestazioni internazionali come miglior palleggiatrice. Partita dal Giovolley, ha giocato nel Club Italia, a Perugia, Chieri, Modena, Pesaro, Piacenza, in Azerbaigian, per chiudere la carriera a Campagnola".

E arriva in una società che? "Siamo una società che non disdegna certo l’agonismo, ma che pensa anche alla presenza nel quartiere con la palestra Pertini come punto di riferimento. Disputiamo il campionato regionale di Serie D femminile e dovremmo presentare anche un’under 12 e un’under 13 nei campionati del Centro Sportivo Italiano. Abbiamo iniziato nel 2011 e in Serie D speriamo di migliorare la posizione di metà classifica dello scorso torneo. Abbiamo un nuovo allenatore, l’esperto Marco Manicardi, con secondo Andrea Camillini. In casa giochiamo il venerdì alle 21 a ingresso libero e abbiamo rinforzato la squadra con l’arrivo della palleggiatrice Letizia Laube, del libero Gloria Delmonte e dell’opposto Letizia Trasatti. Obiettivo play-off, speriamo".