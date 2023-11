A testa alta La Fcr Edil sfiora l’impresa

FcrEdil Bologna

1

Cda Talmassons

3

(25-21, 20-25, 23-25, 23-25)

VTB FCREDIL : Ristori 6, Fiore 18, Lotti 11, Neriotti 14, Rossi 6, Saccani 1, Laporta (L1); Bovolo 4, Tellaroli 6. Non entrate: Del Federico, Taiani, Tresoldi (L2), Bongiovanni. All. Zappaterra.

CDA TALMASSONS: Hardeman 19, Populini 15, Kavalenka 6, Eze 3, Eckl 14, Costantini 9, Negretti (L1); Piomboni 7, Bagnoli, Monaco. Non entrate: Grazia, Bole. All. Barbieri.

Arbitri: Morgillo e Sumeraro.

Non basta la miglior partita dell’anno alla FcrEdil, che esce sconfitta dal match con la terza. L’occasione di riaprire la corsa al quinto posto e alla salvezza diretta sfuma, ma Fiore e compagne hanno ben poco da rimproverarsi: perché le ragazze di coach Zappaterra giocano un primo set sontuoso, trascinate in attacco da Fiore, Neriotti e Lotti, con la capitana Fiore che scava anche due break con turni di servizi efficaci fino al 13-8, mentre dietro Ristori e Laporta si superano in difesa e ricezione sulle tre battitrici al salto di Talmassons, che ha più centimetri e fisicità.

Bologna vince il primo, resta attaccata al match fino al 18-18 nel secondo set, quando alle ospiti inizia a entrare il servizio al salto. Sono guai: decisiva Hardeman e l’americano risulta determinante anche nel 23-25 del terzo set.

Bologna paga lo sforzo e la delusione e pare uscire dal match, ma non molla e nel quarto set rimonta dal 2-6 fino 22-19 con gli ingressi di Bovolo e Tellaroli che offrono nuova linfa e 10 punti in coppia. Ancora una volta, però, nella volata finale, escono la forza della terza in classifica e Hardeman 25-23. Giornata speciale al PalaDozza a favore della Casa delle donne per non subire violenza, trovando al proprio fianco le società di vertice della città e il pubblico, che riempie le tribune. Tra il pubblico anche Lollo De Silvestri.

La classifica: Perugia 25; Busto Arsizio 23; Talmassons 22; Messina 18; Brescia 16; Albese Como 12; Vtb FcrEdil Bologna 11; Soverato 7; Altafratte Padova 4; Pescara 0.

Marcello Giordano