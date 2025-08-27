A1 femminile

La Cbf Balducci Macerata lancia la seconda fase della campagna abbonamenti dopo quella di luglio che ha fatto registrare ottimi numeri. Si potrà seguire la squadra maceratese nel massimo campionato di volley femminile che affronterà le atlete e le squadre più forti del mondo. Inoltre, l’abbonamento permetterà di ricevere sconti in tante attività di Macerata e dintorni, inserite nel circuito commerciale del club. L’abbonamento permetterà di entrare a tutte le 13 partite interne della Regular Season di Serie A1 Tigotà che si disputeranno al Fontescodella di Macerata. La seconda fase si concluderà il 6 ottobre, data della prima gara casalinga di campionato. Sarà possibile acquistare gli abbonamenti sempre ogni mercoledì e venerdì dalle 17 alle 19 alla segreteria HR Volley al Fontescodella e in occasione dei test precampionato casalinghi. I prezzi delle quattro tipologie di abbonamenti: Black (settore Tribuna): Abbonamento intero 200 euro, ridotto 150; Green: (settore Parterre nord): intero 180, ridotto 140; Red (settori Gradinata centrale, laterale nord/sud): intero 150, ridotto 120; Orange: (settori Curva nord/sud): intero 100, ridotto 80. Il ridotto può essere acquistato da Under 18 e Over 70, studenti universitari. Ingresso gratuito fino a 10 anni, tranne nel settore Black.

Ed ecco il prezzo dei biglietti per le singole partite: Black (settore Tribuna): Intero 20 euro, ridotto 15; Green: (settore Parterre nord): intero 18, ridotto 14; Red (settori Gradinata centrale, laterale nord/sud): intero 15, ridotto 12; Orange: (settori Curva nord/sud): intero 10, ridotto 8. Il ridotto può essere acquistato da Under 18 e Over 70, studenti universitari. Ingresso gratuito fino a 10 anni, tranne nel settore Black.