A1 femminile. Bacaloni nello staff della Cbf Balducci

Un altro tassello dello staff tecnico arancionero 2025/26 va al suo posto: ci sarà ancora coach Nicola Bacaloni nel ruolo di assistente allenatore della Cbf Balducci Macerata per la stagione nell’A1 di volley femminile. Il tecnico marchigiano, classe 1986, affiancherà di nuovo l’head coach Valerio Lionetti e il vice Luca Martinelli, sedendo così sulla panchina della società maceratese per il terzo anno consecutivo. Non solo, Bacaloni riveste anche il ruolo di direttore tecnico del settore giovanile arancionero, un incarico in cui può vantare una lunga carriera sia con il vivaio della Cbf Balducci ma anche in altre realtà della nostra regione. Per lui pure un’esperienza da primo allenatore in B ad Ancona.

"Sono molto contento – ha detto Bacaloni – che lo staff sia stato confermato in toto, perché si è creato una bel amalgama dentro e fuori dal campo. I risultati raggiunti amalgamano ancora di più i rapporti e il modo di lavorare degli staff". Bacaloni si volta indietro e pensa al campionato andato in archivio. "Per quanto riguarda la stagione scorsa, dobbiamo tenerla in mente come un bel ricordo, perché questa sarà un’annata diversa, in un campionato che vedrà ai nastri di partenza anche tre squadre italiane arrivate sul podio dell’ultima edizione di Champions League". La Cbf Balducci riparte con una rosa profondamente rinnovata. "Si riparte con tanti volti nuovi e dalle ragazze che l’anno scorso erano con noi, che godono della mia massima stima e della mia fiducia per quello che hanno fatto lo scorso anno, sono contento – conclude Bacaloni – che siano rimaste con noi".