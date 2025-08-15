A1 femminile. "Cbf Balducci, anno imperdibile. Quante stelle al Fontescodella»

Sarà anche nel campionato di A1 femminile di volley la voce di Marco Moscatelli a condurre il pubblico con il suo entusiasmo nelle partite della Cbf Balducci HR al Fontescodella. Per lui si tratta della quinta stagione e nelle gare interne ha dato la carica al pubblico e alla squadra accompagnandoli per due volte nella massima serie. "Non vedo l’ora – dice Moscatelli – di iniziare questa nuova avventura nell’anno del ritorno nel massimo campionato". Si profila una stagione con i fiocchi con tante stelle al Fontescodella, giocatrici che hanno vinto l’oro alle Olimpiadi e che hanno trionfato nelle Coppe europee. "Sarà l’occasione – spiega – per vedere al palas le migliori squadre d’Italia e del mondo, poter fare lo speaker in queste occasioni mi rende orgoglioso e davvero entusiasta. Tra i tanti eventi e serate che sto conducendo in estate, cercherò di risparmiare un po’ di voce per dedicarla alle ragazze durante le sfide e caricarle al massimo, oltre a coinvolgere il pubblico che è un fattore fondamentale per spingere al successo il team arancionero". Per Moscatelli l’amore per la pallavolo nasce da lontano: "Prima della Cbf Balducci – racconta – sono stato lo speaker negli anni 2000 in B1 del San Severino. Poi il ritorno nel mondo del volley grazie alla grande avventura con la Helvia Recina Volley targata Cbf Balducci, che ringrazio per volermi al loro fianco".

Lo speaker ufficiale arancionero dà appuntamento a tutti al palasport, a partire già dalle prima sfida di campionato in programma lunedì 6 ottobre con Cuneo. "Ogni partita – conclude – sarà importantissima nella stagione di altissimo livello che ci attende. Aspetto i tifosi al Fontescodella, per far sentire alla squadra il calore del palazzetto e spingere le ragazze verso la vittoria. Stanno per iniziare le grandi sfide della Serie A1 e sono assolutamente da non perdere". Lunedì ci sarà il raduno della squadra che inizierà a gettare le basi per l’A1.