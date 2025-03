A1 femminile, l’affare. La Numia accetta l’offerta turca. Orro a un passo dal Fenerbahçe

Alessia Orro è sempre più vicina alla Turchia. La palleggiatrice della Nazionale, che è (o meglio, sarebbe) ancora per un anno legata alla Numia Vero Volley Milano, è tentata dall’offerta del Fenerbahce. Il ricco club di Istanbul ha messo sul piatto un biennale da 600.000 euro a stagione (più del doppio di quello che percepisce attualmente), oltre a un buyout di altrettanti 600.000 euro per convincere il Consorzio a lasciarla andare con un anno di anticipo. L’ultima decisione spetta alla diretta interessata che però a questo punto dovrebbe accettare e andare a giocare con Melissa Vargas e compagne, ko e quindi eliminate dalla Champions League per mano del VakifBank Istanbul. Proprio quella sconfitta ha convinto il Fenerbahce a rimettere mano al portafoglio per rinforzare una squadra che in questi anni ha sempre mancato l’appuntamento con il trionfo europeo. Se Orro alla fine dovesse rifiutare, tra un anno potrebbe comunque concludere l’esperienza a Milano e trasferirsi alla Savino del Bene Scandicci. Le toscane, rivali della Numia Vero Volley Milano nella semifinale scudetto iniziata lo scorso weeked e che proseguirà domenica alle 20.30 con gara-2 al Palazzo Wanny di Firenze, rappresentano però per Orro solo il piano B.

Andrea Gussoni