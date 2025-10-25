A1 femminile, Milano e Novara il 15 novembre al Forum per battere il record di spettatori. Test a Chieri, Bergamo cerca punti salvezza

Stasera la Volley Bergamo va a caccia di punti pesanti nella bolgia del Palasport di Chieri. Dopo la sfida alla capolista Novara (sconfitta al tie break al termine di una partita bellissima), la formazione orobica si troverà di fronte la quarta della classe, proveniente da tre vittorie sui quattro match disputati, e che sul taraflex amico è capace di mettere in difficoltà chiunque. Dopo due sconfitte al tie break, Bergamo ha voglia di riprendere il cammino mettendo in cascina punti importanti in chiave salvezza. Le prestazioni di Montalvo e compagne sono state sempre di spessore ma è ora di ritornare a vincere. "Chieri rappresenta una ulteriore, importante tappa verso il nostro obiettivo – spiega il ds Matteo Bertini – È sicuramente un altro banco di prova molto importante, soprattutto perché giochiamo in un palazzetto dove tutti fanno fatica, anche Milano ha perso proprio contro Chieri, quindi sarà una partita molto difficile".

A proposito della Numia Milano: ieri è stato presentato il big-match contro la Igor Gorgonzola Novara, in programma sabato 15 novembre alle 20.30 al Forum di Assago, la prima partita della pallavolo italiana, e mondiale, co-organizzata da due società. Si cercherà di battere il record degli spettatori (12.626, lo scorso 22 novembre contro Conegliano). "Lavoriamo insieme per valorizzare il nostro sport", le parole di Alessandra Marzari, presidentessa del Consorzio. F.D’E.