A2 femminile. Carancini: "Cbf Balducci, arrivati buoni segnali»

"Le ragazze sono state brave quando siamo andati avanti e poi nelle difficoltà". È l’analisi di Michele Carancini, al debutto da coach di prima squadra della Cbf Balducci, nel match vinto contro Melendugno. "L’unico appunto – aggiunge – è avere sofferto dopo avere raggiunto un ampio vantaggio nel terzo e quarto set, ma le giocatrici sono rimaste salde ed è arrivata una vittoria importante sotto più punti di vista". È stata una settimana molto intensa per la Cbf Balducci: l’eliminazione dalla Coppa Italia ad opera del Messina, l’esonero di coach Stefano Saja e l’infortunio in allenamento della centrale Federica Busolini le cui condizioni saranno valutate nei prossimi giorni. "È stata – ammette la centrale Alessia Mazzon, Mvp del match e protagonista con 25 punti della sfida contro Melendugno – una settimana molto particolare e l’umore non era dei migliori. Siamo una squadra molto unita e ci siamo fatte forza; con lo staff c’è un ottimo rapporto ed è stato così possibile superare questo periodo". La palleggiatrice Asia Bonelli sottolinea un altro aspetto. "È stata – dice – una vittoria di squadra: ognuna di noi ha messo sul piatto un qualcosa in più. Ci voleva un segnale dopo mercoledì e penso che l’abbiamo dato. Sono molto contenta dell’approccio della squadra, ci sono comunque delle situazioni da migliorare, magari commettere meno errori quando abbiamo un discreto vantaggio, però siamo in crescita, questa è l’aspetto importante".