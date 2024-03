A2 femminile, pool Promozione. "Cbf, una gara che pesa»

"C’è da partire subito a mille , essere aggressivi in tutti i fondamentali e principalmente in battuta". È la raccomandazione di Michele Carancini, coach della Cbf Balducci, in vista della gara di domani alle 17 a Lignano Sabbiadoro contro Talmassons, secondo turno di ritorno della pool promozione di A2 di volley femminile. Le maceratesi sono quarte con 49 punti mentre le avversarie ne hanno 47 e sono quinte, la prima salirà in A1 e le formazioni dal secondo al quinto posto sono ammesse ai playoff. Ma a quattro turni alla fine c’è da fare i conti con Cremona (45 punti), San Giovanni in Marignano (44) e Albese (43). "Una buona battuta – spiega Carancini – ci permette di avere una migliore correlazione muro difesa, del resto un conto è quando la palleggiatrice ha in mano la palla perfetta e un altro quando deve correre per il campo". All’andata le friulane hanno vinto al Banca Macerata Forum e quella sconfitta deve essere un ulteriore stimolo perché la Cbf Balducci mostri alle avversarie il suo vero volto. "Dobbiamo limitare gli errori in attacco – Carancini spiega qual è la lezione di quella sconfitta – e poi non possiamo partire con il freno tirato, ma occorre andare subito a mille". Le maceratesi sono reduci dalla sconfitta interna al tie break contro la leader Perugia. Le maceratesi, a parte il primo set, hanno mostrato buone cose contro le umbre. "Lo ripeto spesso alle ragazze, noi – dice il tecnico – possiamo mettere in difficoltà le avversarie, anche le più forti, quando siamo concentrati, consapevoli dei propri mezzi e quando esprimiamo il nostro gioco spingendo per lunghi tratti del set". La partita di domani rappresenta uno snodo importante, considerando che le maceratesi giocheranno in trasferta contro Talmassons, Albese Como e Busto Arsizio, mentre in casa solo contro Messina. "È un match rilevante per la classifica e per il morale".