A2 femminile, sesto successo consecutivo. La Cbf Balducci trionfa ancora: con Costa Volpino tutto facile

CBF BALDUCCI

3

C.B.L. COSTA VOLPINO

0

CBF BALDUCCI HR : Bolzonetti 16, Civitico 5, Korhonen 1, Fiesoli 14, Mazzon 6, Bonelli, Bresciani (L), Stroppa 7. Non entrate: Morandini, Masciullo, Vittorini, Busolini, Borsella (L). All. Saja.

C.B.L. COSTA VOLPINO: Agbortabi 3, Dell’Orto 2, Agazzi 4, Boshnakova 2, Ghezzi 1, Magazza 9, Pacchiotti (L), Mazzoleni 4, Rossi 8, Lancini 8, Gay (L). Non entrata: Green. All.: Cominetti.

Arbitri: Pazzaglini, Polenta.

Parziali: (25-19, 25-21, 25-22).

In un’ora e 24 minuti la Cbf Balducci batte le lombarde del Costa Volpino centrando la sesta vittoria di fila e confermando il secondo posto. Le lombarde provano a rientrare in gara ma le maceratesi riescono a contenere gli sforzi delle avversarie e alla fine centrano una vittoria per 3-0. Da segnalare la bella prova di Federica Stroppa, entrata durante la gara. Coach Stefano Saja, premiato come miglior tecnico della scorsa stagione quando ha centrato l’A1 con Trento, non ha potuto contare sulle infortunate Busolini e Vittorini. Nel primo set le maceratesi comandano il gioco. Bolzonetti spinge ancora sull’acceleratore e con una bella prova corale la Cbf Balducci va sul doppio vantaggio. Nel terzo set il Costa Volpino tenta di tenere il passo delle locali ma deve cedere sotto i colpi di Stroppa Mvp, Fiesoli (14) e Bolzonetti (16).