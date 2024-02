A2 femminile: si presenta la montenegrina ingaggiata dopo la partenza della Korhonen. Dzakovic: "Pronta a dare una mano»

Ora c’è anche l’ufficialità: la montenegrina Danijela Dzakovic, classe 1994, si è legata alla Cbf Balducci fino alla fine della stagione. Si tratta di una giocatrice , alta 183 centimetri, che in A2 ha giocato con Aragona e Sant’Elia, nella prima parte dell’attuale annata ha indossato la maglia del Tarnow nel massimo campionato polacco. Il suo arrivo colma la partenza dell’opposta finlandese Piia Korhonen e offre a coach Michele Carancini un’ulteriore soluzione in attacco. La pallavolista ha assistito alla partita delle compagne contro Busto Arsizio, vinta al tie break, e da oggi sarà in campo per i primi allenamenti e sarà a disposizione per la sfida di domenica contro Perugia, sempre al Banca Macerata Forum: giocherà con la maglia numero 10. Oltre alle stagioni in Italia e in Polonia, la neo arancionera vanta tante altre esperienze all’estero: Slovenia, Romania, Turchia, Filippine e Serbia in una carriera iniziata nel Rudar in Montenegro. "Mi piace molto il campionato italiano – dice Danijela Dzakovic – e ho colto al volo la possibilità di tornare. Macerata è un’ottima società, sono pronta per dare una mano all’organico e alle ragazze che hanno raggiunto buoni risultati: l’obiettivo è arrivare nei Playoff e poi si vedrà, perché lì ogni partita è una lotteria. Voglio dare il 100% per la squadra e cercheremo di arrivare più in fondo possibile: conosco bene il campionato di A2. Penso che dopo una prima settimana di allenamento sarò pronta, l’importante è trovare subito l’intesa con le palleggiatrici. Aspetto tutti i tifosi al palasport domenica per il fondamentale appuntamento contro Perugia".