A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed in passerella in piazza

"Alla città abbiamo presentato in occasione della festa del patrono una squadra che può suscitare interesse: ha una nuova guida, sul piano tecnico possiamo contare su giocatori importanti e ci sono tanti pallavolisti del territorio". È quanto dichiara Gianluca Tittarelli, presidente del Banca Macerata Fisiomed, che apprezza questa presentazione. "I ragazzi – aggiunge – hanno potuto toccare con mano la città e poi sono stati ospiti della Pro loco".

La serata è stata l’occasione per presentare i nuovi biancorossi, ringraziando anche i title sponsor che credono nel progetto. Irene Croceri, responsabile marketing di Banca Macerata, ed Enrico Falistocco, amministratore delegato del Gruppo Associati Fisiomed, sono saliti sul palco per spiegare le ragioni che hanno spinto a sposare la causa del club maceratese.

La squadra ha iniziato da pochi giorni la preparazione. "Le impressioni – dice Tittarelli – sono positive, abbiamo un buon gruppo: chi è giovane vuole mettersi in mostra e i più esperti possono lavorare in un ambiente che mette loro tutto a disposizione. Abbiamo fatto dei prezzi politici per gli abbonamenti: 100 euro per 14 gare e 160 per l’abbonamento vip che prevede alcuni benefit".

Soddisfatto il dg Italo Vullo. "Sono momenti importanti per stare assieme alla città, oltretutto quest’anno abbiamo diversi elementi della rosa e dello staff tecnico che sono di questo territorio. È importantissimo che la squadra abbia un seguito". È la seconda stagione in A2. "Quella dello scorso anno – dice Il direttore generale Vullo – ci ha permesso di rimanere nella categoria, in questa stagione abbiamo alzato l’asticella e l’augurio è che la gente apprezzi lo sforzo e ci sostenga in una città che ha una tradizione nella pallavolo ed è giusto portarla avanti".

Il bulgaro Rusi Zhelev parteciperà ai Mondiali mentre da venerdì Denis Karyagin sarà disposizione di coach Giannini. Il centrale Bara Fall è stato nominato capitano. "È stato bello e inaspettato, perché il coach – dice Bara Fall – ci aveva tenuto nascosto il nome del capitano fino a quel momento: invece, lo ha rivelato sul palco. Sono onorato di essere stato scelto capitano di una società come Macerata".

La squadra continua a lavorare in palestra, nei prossimi giorni verrà reso noto il calendario degli allenamenti congiunti, che permetteranno ai biancorossi di affinare le qualità in vista dei primi impegni ufficiali.