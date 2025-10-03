A2 maschile. "Banca Macerata Fisiomed in grande crescita»

"Magari la Banca Macerata Fisiomed potrà fare un’ulteriore crescita". È quanto auspica Enrico Falistocco, l’ad della Fisiomed, in occasione della presentazione della squadra, militante nell’A2 di volley maschile, nella sede del centro medico. "Il nostro obiettivo – aggiunge il dg Italo Vullo – è alzare il livello tecnico ed essere sempre più una realtà del territorio". E in effetti la squadra lo rappresenta appieno per la presenza di tanti partner al fianco della società, della rosa e di uno staff tecnico dove ci sono molti giovani e coach che sono bravi e anche della zona. "Faremo di tutto – ha detto coach Romano Giannini – per riempire e far divertire il pubblico al Banca Macerata Forum". La squadra porta il marchio di due grandi realtà del maceratese. "Banca Macerata e Fisiomed – ha detto Irene Croceri, responsabile dell’ufficio marketing dell’istituto di credito – hanno creato un circolo virtuoso e fatto squadra". A proposito di squadra, ne parla il dg Vullo. "L’organico – spiega – è stato stravolto, dello scorso anno sono rimasti solo Bara Fall, che sarà anche il capitano, e il libero Simone Gabbanelli, con noi da nove anni". Falistocco dimostra di essere a conoscenza delle scelte tecniche della società. "Mi emoziona – dice – sapere che la squadra può contare su Zhelev, un nazionale bulgaro che ha giocato contro l’Italia nella finale del Mondiale. Ciò per dire quanto alto sia il livello ed è il segnale di una società in crescita come noi che nel 2026 festeggeremo 30 anni di attività. Ci occupiamo di sanità e abbiamo diverse sedi dove l’utenza troverà le risposte ai suoi bisogni e attrezzature all’avanguardia". Tra Fisiomed e Pallavolo Macerata è un legame sviluppatosi nel tempo. "È un rapporto – dice Gianluca Tittareli, presidente del club pallavolistico – di fiducia, passione e impegno che ci ha permesso di crescere. A questa presentazione partecipano i partner del club perché vogliamo coinvolgerli. La società poi da anni collabora con Admo. Ma non siamo solo la squadra di A2, dietro c’è un grosso lavoro che tocca il settore giovanile". Tanti ragazzi praticano la pallavolo. "Ecco perché ritengo che Pallavolo Macerata – spiega Vullo – svolga un ruolo importante nel territorio in quanto la sua azione tocca il sociale, coinvolge molte famiglie".

Domani il Banca Macerata Forum ospiterà dalle 15.30 il Memorial Furiassi-Valenti, due dirigenti scomparsi anni fa, a cui partecipano anche Pineto e Fano. Sarà un momento per ricordare due persone che tanto hanno dato al club, mentre per il tecnico e per la squadra sarà un’altra tappa di avvicinamento al campionato di A2 che inizierà lunedì 20 a Catania.