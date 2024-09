A2 maschile. Banca Macerata Fisiomed in campo. Oggi importante test a Siena

Oggi a Siena ci sarà alle 17.30 un test per la Banca Macerata Fisiomed e quindi un’altra occasione per valutare i progressi della squadra in vista del 6 ottobre, cioè della prima giornata di campionato quando i maceratesi riceveranno la visita di Pineto. "I toscani – dice Italo Vullo, dg del club maceratese – costituiscono una delle formazioni con le carte in regola per un torneo di vertice. Ecco perché sarà un’utile occasione per dimostrare a noi stessi che quanto stiamo facendo serve per appartenere alla nuova categoria". Le due formazioni si sono confrontate la settimana scorsa in una partita finita 2-2.

Da inizio della preparazione la squadra allenata da coach Maurizio Castellano ha fatto registrare dei progressi. "È vero, siamo cresciuti dal primo allenamento congiunto, ma dobbiamo migliorare ancora nella battuta e nella correlazione muro difesa, stiamo facendo bene nel cambio palla". Oggi non saranno impiegati Andric e Berger, entrambi lavorereranno a Macerata.

È soddisfatto di quanto fatto Samuil Valchinov, schiacciatore bulgaro classe ’01 da quest’estate alla Banca Macerata Fisiomed. "I test – ha detto – stanno andando molto bene, alla vigilia di una stagione ho sempre alte aspettative dalla mia formazione e da me stesso. Ancora non conosco la maggior parte delle squadre e dei giocatori di A2, ma mi attendo di essere nei primi posti della classifica".

Prima dell’esordio in campionato i maceratesi avranno un’altra occasione per verificare lo stato delle cose, infatti domenica il Banca Macerata Forum ospiterà

il Memorial “Furiassi-Valenti”, triangolare a cui hanno aderito Abba Pineto e The Begin Volley Ancona. Il memorial inizierà alle 15. La settimana successiva inizierà il campionato di A2 e ancora una volta sarà Pineto ospite del Banca Macerata Forum, sarà una sfida tra avversari che si conoscono bene per essersi affrontati due volte nella preparazione, ma dal 6 ottobre saranno messi in palio i primi punti.