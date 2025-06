A2 Maschile, Macerata. Match analyst, restano . Caldarola e Stortoni

La Pallavolo Macerata conferma Michele Caldarola e Andrea Stortoni che formeranno il tandem dei match analyst della Banca Macerata Fisiomed. Una scelta nel segno della continuità che premia due personaggi spesso nell’ombra delle grandi giocate, ma che possono spesso dichiararsi artefici di ogni punto siglato in campo. Stortoni è da anni nella famiglia biancorossa dove ha lavorato in tutte le categorie dalla D fino ad oggi; è stato anche a Loreto, dove ha potuto lavorare col nuovo head coach Romano Giannini. Il pugliese Caldarola, allenatore anche della C maschile, è entrato qualche anno fa in punta di piedi fino a dimostrare la sua conoscenza di pallavolo. Con esperienze anche in Piemonte, Abruzzo e Veneto, il coach nelle Marche si sente a casa e si appresta a vivere il quinto anno a Macerata con il solito entusiasmo. "Per me – ricorda Stortoni – La scorsa stagione è stata la prima e straordinaria. Michele sarà il tattico e supervisionerà, io collaborerò con lui a 360°. Sarà un’ulteriore possibilità di crescere professionalmente". "A Macerata – dice Caldarola – è scoccata la scintilla, l’incontro del rinnovo è durato il tempo di un saluto. Entrambe le parti volevano continuare e così è stato. Tra le altre cose, mi occuperò della C e di preparare al meglio le gare di A2".