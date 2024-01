A2 volley femminile. Cbf Balducci sotto esame

Non mancano di certo le motivazioni in casa Cbf Balducci per dare un calcio a un momento delicato della stagione coinciso con la recente eliminazione nei quarti di Coppa Italia di A2, con l’esonero del tecnico Stefano Saja e con la necessità di fare punti per difendere la vetta del girone B del campionato di A2 di volley femminile. La squadra maceratese domani alle 17 riceverà la visita delle pugliesi del Melendugno che hanno 19 punti e occupano la quart’ultima posizione. "Sarà – avverte Giulia Bresciani, libero della Cbf Balducci – una partita sicuramente tosta. Ci attende un avversario differente da quello affrontato nel girone di andata. Adesso le pugliesi hanno trovato il loro gioco, sono più continue e così sono riuscite a portare a casa diversi risultati che hanno permesso loro di risalire la china". Le maceratesi dovranno farsi trovare pronte perché dall’altra parte ci sarà un avversario determinato. "Ci aspettiamo che vengano qua con il coltello tra i denti per cercare di prendere ancora più punti necessari in chiave salvezza. Noi – conclude Bresciani – proveremo a ripartire dopo la sconfitta in Coppa Italia cercando di ritrovare il nostro gioco e di mettere in campo tutta l’energia necessaria per portare a casa il risultato".