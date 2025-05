Academy Volley Lube: al via le finali nazionali Under17 e Boy League

La stagione dell’Academy Volley Lube è entrata nella fase clou, quella delle finali nazionali. Proprio ieri ad Alba Adriatica ha preso il via l’ultimo atto Under17, la kermesse che assegnerà il tricolore di categoria. Inserito nel girone H, il collettivo biancorosso ha esordito contro Montorio/Torrione. Oggi invece è la volta della Boy League "Enrico Bazan" in programma a Fano e Lucrezia di Cartoceto, riservata ai team Under14. Le due compagini del vivaio sono arrivate alle finali in bello stile e da campioni delle Marche, l’Under17 dopo aver superato a Casette d’Ete, al tie-break, i pari età della Virtus Fano. La rosa dell’Under17: Federico Amadio, Riccardo Da Boit, Mattia Ficcadenti, Diego Gatto, Filippo Laraia, Riccardo Mazzuferi, Leonardo Mercuri, Achille Moretti, Nico Pasqualini, Mattia Penna, Andrea Pomarico, Thomas Primerano, Edoardo Sagripanti, Matteo Talevi, Mario Wang. Staff Federico Belardinelli e Donato Di Ruvo; preparatore Andrea Angeletti; fisioterapista Tommaso Pagnanelli; team manager Giordano Pastocchi. I baby lubini (vice campioni d’Italia in carica) invece hanno dominato la fase preliminare battendo con il massimo scarto sia Fano che Grottazzolina. La squadra Boy League: Marco Bellini, Daniele Casetti, Elia Biagiola, Paolo Cappelletti, Alessandro Del Monte, Andrea Giannini, Andrea Medori, Samuele Monti, Nicola Pallotta, Nicola Pelagalli, Riccardo Perrotta, Luka Stankovic, Mirco Svampa, Matteo Valentini. Staff Leonardo Evangelisti, Lucia Lepri; dirigente Massimiliano Montecchiari.

an. sc.