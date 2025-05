Academy Volley Lube trionfa all'AeQuilibrium Cup Trofeo dei Territori

Tanta Academy Volley Lube nell’affermazione della selezione maceratese all’AeQuilibrium Cup Trofeo dei Territori che si è appena concluso al PalaSavelli di Porto San Giorgio. Matteo Zamponi e Matteo Pastocchi, allenatori del vivaio biancorosso, hanno guidato al successo il gruppo allestito per rappresentare la provincia nella kermesse riservata ai pallavolisti classe 2010 e 2011. Tra i 14 atleti convocati per la kermesse sangiorgese, nove erano Lubini, in dettaglio Matteo Brici, Tommaso Bucciarelli, Elia Capozucca, Marco Conti, Niccolò Orazi, Thomas Primerano, Luka Stankovic, Matteo Talevi e Riccardo Tartabini. Hanno contribuito fattivamente a far vincere il titolo delle Marche al termine di una giornata intensa, chiusa con il successo per 2-1 in finale contro la coriacea e agguerrita selezione della provincia di Ancona. All’appello per completare lo scenario nazionale mancano ora quattro regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia e Campania.

Questa la rappresentativa provinciale di Macerata al completo per la AeQuilibrium Cup 2025: Matteo Brici, Tommaso Bucciarelli, Elia Capozucca, Marco Conti, Nicolò Orazi, Thomas Primerano, Luka Stankovic, Matteo Talevi, Riccardo Tartabini (Volley Lube); Leonardo Corsalini, Alessio Forconi (Pallavolo Montecassiano); Federico Borioni, Giacomo Tulipani (Pallavolo Macerata.), Alessandro Stacchiotti (Volley Macerata). Lo staff tecnico era composto da Matteo Zamponi, Matteo Pastocchi e Riccardo Tobaldi.

Andrea Scoppa