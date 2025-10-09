Accordo commerciale. L’Alperia si unisce al club civitanovese

Da ieri la Lube Volley vanta una nuova e importante partnership con Alperia, azienda con sede a Bolzano, tra i principali attori dell’energia green in Italia e tra i maggiori produttori di energia idroelettrica a livello nazionale. Due realtà che operano in ambiti diversi ma che hanno una simile politica, a partire dalla filosofia sostenibile e il grande rispetto per l’ambiente che accomuna il Gruppo Lube ad Alperia, fino alla linea verde sposata dalla Lube Volley e l’energia del gruppo sprigionata nell’ultima stagione dai giovani di Medei. La denominazione del nuovo sponsor non comparirà sulle maglie ma sarà sempre ben visibile all’Eurosuole Forum, sui gradoni del palas, al centro del campo con l’adesivo sotto la rete e sui led perimetrali, ma anche sui manicotti e le cavigliere in uso ai giganti biancorossi. Ieri nella conferenza stampa di presentazione la presidentessa Simona Sileoni e il dg Beppe Cormio hanno introdotto Dunia Romoli, responsabile growth & strategy Alperia smart services.

an. sc.