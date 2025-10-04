Accordo Volley Modena. Giocherà al PalaMadiba

Nonostante i timori della vigilia, è bianca, metaforicamente parlando, e con il dovuto rispetto, la fumata che emette il ’camino virtuale’ sopra gli uffici di via Santi del Comune di Modena, dove ieri pomeriggio si è tenuta l’attesissima riunione, ma forse sarebbe più giusto parlare di faccia a faccia, tra Mirco Muzzioli, presidente del Volley Modena neopromosso in A2 femminile, e Franco Culcasi, gestore del PalaMadiba di Strada Canaletto, con l’assessore allo sport del Comune Andrea Bortolamasi a fare da arbitro, ed eventualmente paciere, in una situazione complicata per tutti i partecipanti.

Nessun comunicato. Partiamo da un presupposto, a meno di improbabili comunicazioni nella tarda serata di ieri, il comunicato ufficiale sui risultati dell’incontro sarà emesso dal Volley Modena solo questa mattina, su specifica richiesta di Muzzioli, accolta dagli altri utenti, per una non meglio chiarita volontà della società modenese di anticipare a Comune e gestore del PalaBursi di Rubiera, il risultato della riunione, che ovviamente essi sapranno già, o al massimo lo apprenderanno su queste colonne, perché come si sarà capito dall’incipit di questo articolo, il risultato è positivo per i tifosi e gli sportivi modenesi, che potranno tornare a godere della pallavolo di serie A, sia pure A2, e sia pure al PalaMadiba.

Sospiro di sollievo. A fronte di un silenzio tombale del Volley Modena, ci sono le dichiarazioni, molto politiche quanto di circostanza, e soprattutto ufficiose, di Bortolamasi e Culcasi, che preferiscono rispettare l’accordo con il Volley Modena sulla comunicazione ufficiale, concordando entrambi sulla soddisfazione per il raggiungimento di un accordo che nei giorni scorsi era apparso più volte complicato, a fronte di "un confronto positivo e con atteggiamento responsabile, che ha portato alla creazione delle condizioni affinchè il Volley Modena possa giocare la A2 al PalaMadiba, e per la soddisfazione che tali condizioni possano permettere a tifosi, e sportivi modenesi in generale, di godersi lo spettacolo della pallavolo femminile".

Work in progress. In attesa del comunicato, la sostanza dovrebbe essere che il Volley Modena giocherà al PalaMadiba, anche se tutta la parte organizzativa è ancora ampiamente da sistemare, vuoi per le problematiche logistiche dell’impianto, vuoi soprattutto per la mancanza di esperienza del gruppo dirigente del Volley Modena, che con tanta baldanza, un entusiasmo commovente, ma anche tanta imperizia, si prepara ad affrontare una avventura impegnativa e gravosa. Se i ’ragazzi’ di Mirco Muzzioli sapranno superare questa prova, essa sarà una vittoria importante nel percorso di rifondazione della pallavolo femminile cittadina, per sognare il ritorno dei fasti di un tempo.