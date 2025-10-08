Ad un passo dall’impresa. Busto spaventa le più forti: "Peccato, ci credevamo...»

La Uyba Eurotek Laica che non ti aspetti ha messo paura alla “corazzata“ Imoco Conegliano ed è uscita dalla E-Work Arena con gli scroscianti applausi del suo pubblico e con un prezioso e insperato punticino. Prestazione di altissimo livello per le Farfalle di coach Enrico Barbolini che, davanti a 2500 spettatori, hanno entusiasmato, proponendo una grande pallavolo e salendo 2-0 nei confronti dell’Imoco pigliatutto capace l’anno scorso di vincere tutti e 5 i trofei a disposizione. Poi nel terzo set l’ingresso della Fahr e una Haak incontenibile (giocatrice che ha dimostrato di essere probabilmente la più forte opposta al mondo), 34 punti e mvp dell’incontro, hanno permesso a Conegliano di “girare“ la partita e di vincere per 3-2 al tie break.

Le venete, con Gabi, Wolosz e De Gennaro lontanissime dalla forma migliore, hanno palesato una forma ancora approssimativa ma questo nulla toglie alla grande performance delle farfalle condotto in regia da una splendida capitan Jennifer Boldini, attenta e precisa, e in attacco da una incontenibile Josephine Obossa, 32 punti per lei in una serata pazzesca. Bene anche Parra, almeno per i primi due set, e Van Avermaet e buone cose un po’ da tutte le altre. Lunedì c’è stato il debutto dell’alzatrice giapponese Seki mentre l’egiziana Metwally, ultimo colpo di mercato della Uyba e prima pallavolista a giocare in Italia indossando l’hijab, è rimasta in panchina tifando alla grandissima per le compagne.

"Nei primi due set siamo partite molto cariche – ha detto la Obossa (nella foto), giocatrice determinante per la Uyba -, abbiamo fatto l’impossibile e sono molto contenta. Ci abbiamo creduto, è un peccato che poi abbiamo perso gli altri tre set. Forse è subentrata un po’ di stanchezza, loro sono cresciute parecchio e tutto è diventato estremamente più difficile. Comunque abbiamo portato a casa un punto e questo è molto importante. I miei 32 punti? Ovviamente sono molto contenta ed ora potrò mettere anche io la mia mano sulla parete che attesta in casa Uyba tutte le giocatrici che, nella storia, hanno superato questa quota".

Un buonissimo e inatteso punto, come detto in precedenza, per le Farfalle di Busto Arsizio che domenica prossima andranno a far visita alla Igor Gorgonzola Novara di Lollo Bernardi. Un altro banco di prova per testare le ambizioni di Boldini e compagne.