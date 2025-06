Addio a Barbara Siciliano, icona del Volley Modena anni '90

Difficile pensare che persone che hanno fatto sport ad altissimo livello, siano fragili come noi umani, eppure la vita vigliacca spesso ci dice che non è così, ed allora arrivano notizie che sono fulmini a ciel sereno, come la scomparsa di Barbara Siciliano, indimenticabile schiacciatrice del Volley Modena della metà degli anni Novanta, quelli delle mitiche sfide, regolarmente perse, con Matera. Siciliano è deceduta nei giorni scorsi a Lavagna (Ge), dove si trovava per una breve vacanza con il marito avvocato, a cui ’Sici’ era legatissima e con il quale aveva avuto due figlie, che giocano a pallavolo come la mamma, nella prestigiosa Pro Patria Milano, dove la Siciliano risiedeva ormai da tempo. Classe 1972, avrebbe quindi compiuto 53 anni a metà settembre: pare che a stroncarla sia stato un problema cardiaco, aggravato, ma qui si entra nel vortice dei rumor non confermati e non confermabili, da soccorsi che tardivi. "Notizie come queste ti lasciano sgomenta - è il commento affranto di Barbara Fontanesi, che con la Siciliano ha giocato tanti anni a Modena ed in Nazionale - perché non pensi che sia possibile, soprattutto ricordando la vivacità, l’inesauribile energia che animava Barbara. Arrivò a Modena da Sanremo, costruendosi subito un suo spazio, anche con noi ’vecchie’, che cercavamo di contenerne la vitalità, peraltro contagiosa". Non altissima, ma esplosiva nel salto, e spesso decisiva in ricezione, dopo cinque anni a Modena, con varie presenze in Nazionale ed il Mondiale del 1994, la Siciliano giocò ancora in A1 vari anni, e contribuì a portare in A1 prima Spezzano, e poi Chieri, ma rimase in campo in B1 prima nell’Asterix Modena dell’amico Fabio Rossi, e poi in squadre del milanese fino al 2010.

Riccardo Cavazzoni