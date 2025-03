Adesso l’Hokkaido prova a voltare pagina. Guarnieri: "È il momento per crescere"

Hokkaido a caccia di una reazione questa sera alle 21, con Carpi, al PalaSavena: e soprattutto del ritorno alla vittoria. Punta dritto alla risoluzione di problemi tecnico tattici e di distribuzione offensive, l’allenatore Francesco Guarnieri: "Dobbiamo crescere in attacco e tornare a sfruttare tutta l’ampiezza della rete", spiega.

Ma è consapevole che la reazione dovrà essere in primis caratteriale: "Tra gli acciacchi e gli impegni degli under e degli elementi convocati dalla squadra universitaria è stato difficile dare continuità al lavoro in palestra. Con Crema abbiamo pagato errori individuali, ma con Dual Caselle ci hanno messo sotto e non abbiamo dato battaglia: dobbiamo alzare il nostro livello".

Reduce dai ko con Crema e Dual Caselle, la squadra di coach Guarnieri cerca riscatto. Terza contro terzultima: sulla carta, non dovrebbe esserci discussione. Ma neppure sarebbe dovuta essercene due settimane fa con Crema (allora fanalino di coda), quando arrivò un inatteso ko al tiebreak. Bologna è ora a 4 punti dalla seconda Villadoro, che deve ancora scontare il turno di riposo: per restare in corsa per i playoff, riservati alle prime due classificate (ma la capolista Mirandola è in fuga), non si può più sbagliare.

Tornare a vincere potrebbe significare eliminare definitivamente dalla corsa e da eventuale rimonta Scanzorosciate, che nel weekend riposerà, e Dual Caselle, di scena Mirandola in un confronto tra le due squadre più in forma del momento. Vincere per poi giocarsi il tutto per tutto negli scontri diretti con le prime in classifica delle ultime giornate di campionato. Prima, la Hokkaido è chiamata a ritrovarsi. A partire da questa sera, in un altro testacoda pericoloso. Serve la svolta.

Le altre gare: Mgr Grassobbio-Modena Volley, Volley Veneto Benacus-Imecon Crema, Transports Villadoro-Radici Products Cazzago, Stadium Mirandola-Arredopark Dual Caselle, Cremonese-Ferramenta Astori Montichiari, Kema Asola Remedello-Canottieri Ongina. Riposa: Zotup Scanzorosciate.

La classifica: Stadium Mirandola 51; Transports Villadoro 44; Hokkaido Bologna 40; Zotup Scanzorosciate 37; Arredopark Dual Caselle 35; Volley Veneto Benacus 31; Modena Volley 28; Ferramenta Astori Montichiari 27; Radici Products Cazzago, Canottieri Ongina 26; Cremonese 22; Kema Asola Remedello 15; Univolley Carpi 14; Imecon Crema 13; Mgr Grassobbio 11.