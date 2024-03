Aeffe 4 Torri, brusco risveglio. Rubicone passa nettamente in 3 set. Occasione sciupata in zona playoff

aeffe 4 torri

0

sab rubicone

3

Parziali: 17-25, 23-25, 23-25

Brusco stop per l’Aeffe 4 Torri Volley, che fallisce l’aggancio al secondo posto perdendo nettamente al palasport di Ferrara contro la Sab Group Rubicone. Il turno di riposo della capolista Pallavolo Sabini offriva ai granata una ghiotta possibilità di effettuare un significativo balzo in avanti in chiave playoff, invece la squadra di Fortunati sciupa l’occasione confermando le lacune evidenziate qualche settimana fa a San Marino. Nulla è perduto, ma cedere in tre set in casa contro i romagnoli certifica che qualcosa nei meccanismi della squadra non sta funzionando a dovere. Va detto comunque che a prescindere dal sesto posto che occupa in classifica, la Sab Group è un avversario davvero scomodo, che negli ultimi mesi ha cambiato letteralmente marcia. Basti pensare che ha conquistato sei vittorie nelle ultime sette giornate, un ruolino di marcia da prima della classe. Coach Fortunati si affida al sestetto base, con Biondi palleggiatore, Tosatto opposto, Marcoionni e Reccavallo centrali, Ingrosso e Maretti schiacciatori. Il primo set però finisce abbastanza agevolmente nelle mani della squadra di San Mauro Pascoli (17-25). Nel secondo set la 4 Torri Volley parte bene (4-0), poi la Sab Group impatta, ma due muri di Marcoionni riportano avanti i padroni di casa (16-14). I granata però commettono troppi errori, e nel rush finale gli ospiti la spuntano 23-25. Discorso analogo nel terzo parziale, con Smanio e compagni che ottengono qualche punto di vantaggio lasciando la sensazione di poter gettare le basi per la rimonta. Invece i romagnoli mettono la freccia e chiudono i conti in tre set (23-25) gettando nello sconforto il pubblico di casa che pregustava una vittoria abbinata al secondo posto. La classifica invece lascia la 4 Torri Volley in terza posizione a -6 dalla capolista The Begin Volley Ancona e -3 da Pallavolo Sabini che però ha giocato una gara in meno. E sabato prossimo i granata faranno visita al fanalino Civitanova e saranno obbligatori i tre punti.

s.m.