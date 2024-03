Aeffe 4 Torri, non fare scherzi. Vittoria da non fallire con la Lube per restare agganciati alle prime

Tutto da rifare per la 4 Torri Volley, che dopo aver cullato il sogno di agganciare il secondo posto – seppur con una gara disputata in più rispetto a Pallavolo Sabini – si ritrova costretta a rincorrere le prime della classe. E a otto giornate dalla fine la strada che porta ai playoff si presenta più che mai in salita. Sia chiaro, nulla è ancora perduto. Ma se l’obiettivo dei granata resta davvero quello di arrivare nelle prime due posizioni, d’ora in avanti non saranno più ammessi passi falsi come quelli accusati a San Marino e in casa con la Sab Group Rubicone.

Oggi alle 18 a Civitanova Marche l’Aeffe fa visita alla Cucine Lube con l’obiettivo di tornare assolutamente alla vittoria dopo il pesante 0-3 rimediato domenica scorsa al palasport di Ferrara contro i romagnoli. I giovanissimi marchigiani occupano l’ultima posizione della classifica a braccetto con Querzoli Forlì, ma tra la fine di gennaio e l’inizio di febbraio hanno centrato due successi in casa (contro Nova Volley Loreto e Sios Novavetro) che devono fare riflettere Smanio e compagni. A prescindere dalla classifica, la squadra di Civitanova ha qualità ed energia e non va sottovalutata. Specialmente in questa fase della stagione, nella quale i punti pesano così tanto. All’andata finì con un netto 3-0 per la squadra di Fortunati, che in quel momento comandava la graduatoria a punteggio pieno. Ma stavolta la gara potrebbe rivelarsi molto più complicata.

Naturalmente molto dipenderà dall’Aeffe, più forte ed esperta ma anche capace di complicarsi spesso e volentieri la vita.

Il programma: Volley Loreto-Paoloni Macerata (domani alle 17), Salmone Osimo-Volley Potentino (oggi alle 17,30), The Begin Volley-Promo San Marino (oggi alle 17,30), Querzoli Volley-Pallavolo Sabini (oggi alle 18), Lube Civitanova-4 Torri (oggi alle 18), Sab Group Rubicone-Pietro Pezzi (oggi alle 17,30). Classifica: The Begin Volley 40, Pallavolo Sabini 37, 4 Torri 34, La Nef Re Salmone 32, Macerata 26, Rubicone 21, Nova Loreto 21, Volley Potentino 19, PromoPharma San Marino 18, Pietro Pezzi Ra 17, Sios Novavetro 15, Querzoli Volley 13, Lube 13.

s.m.