Aeffe, missione compiuta. Agganciata la rivale Sabini

lube civitanova

1

aeffe 4 torri

3

Parziali: 25-27, 19-25, 25-20, 18-25

L’Aeffe 4 Torri torna al successo. Non è più la squadra scintillante di qualche tempo fa – o quantomeno lo deve ancora tornare – però a Civitanova Marche contavano solo i tre punti e i granata centrano l’obiettivo. Ma le buone notizie non sono finite, perché la Pallavolo Sabini perde a sorpresa 3-1 sul campo della Querzoli Forlì (prossimo avversario della 4 Torri Volley) e viene agganciata al secondo posto a quota 37 punti proprio dall’Aeffe. Va detto che la squadra di Castelferretti ha già riposato e quindi avrà a disposizione una gara in più rispetto ai granata, ma la corsa playoff resta più che mai aperta. Almeno per la seconda piazza, considerando che la capolista The Begin Volley (a +6 sulle inseguitrici) non perde un colpo. E poi attenzione a La Nef Re Salmone Osimo, quarta a -2 dai granata ma con una gara in meno. Sul campo della Cucine Lube, una squadra giovane ma ricca di talento ed energia, la squadra di Fortunati si aggiudica il primo set sul filo di lana (25-27). L’Aeffe resta sul pezzo e strappa in maniera autorevole anche il secondo parziale (19-25). Il passaggio a vuoto di giornata però è in agguato, e arriva nel terzo set (25-20). I granata sono determinati a conquistare l’interza posta, e nel quarto set chiudono senza troppi problemi (18-25). Miglior realizzatore di giornata il centrale Marcoionni, autore di ben 16 punti! L’Aeffe tornerà in campo domenica prossima alle 17,30 al palasport di Ferrara contro Querzoli Forlì. Coi romagnoli Smanio e compagni non potranno prescindere dai tre punti, per continuare ad inseguire il sogno playoff e avvicinarsi nel miglior modo possibile al big match in programma nel turno successivo ad Ancona contro la capolista The Begin Volley che ieri non ha fatto sconti alla PromoPharma superando il sestetto di San Marino in tre rapidissimi set (25-14, 25-12, 25-20).

s.m.