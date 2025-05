Agata Zuccarelli si unisce a Il Bisonte: debutto in A1 per la campionessa di Carrara

Il Bisonte apre le porte a un’altra toscana. Dopo Lapini, Colzi, Villani e Agrifoglio vi arriva Agata Zuccarelli (nella foto), 30 anni, di Carrara, che andrà a integrare il ruolo delle attaccanti avendo in carriera ricoperto sia il ruolo di schiacciatrice che – nell’ultima stagione, disputata a Castelfranco in A2 - quello di opposto. Ha giocato pure nel beach volley: campionessa italiana e nazionale azzurra. È all’esordio in A1; dopo gli inizi a 14 anni in C con la Carrarese, ha militato in B1 con Casciavola, Valdarno, Perugia e Castelfranco con promozione-Coppa Italia nel campionato 2023-2024.

"Quando mi hanno detto di questa possibilità pensavo di sognare: conosco Il Bisonte, ci ho anche giocato contro ai tempi della B1, e per me è sempre stata una realtà di riferimento. Sono felicissima di ritrovare Francesca Villani, con cui ho giocato a Casciavola, e Alessandra Colzi con cui ho condiviso gli ultimi 2 anni a Castelfranco: io comunque non ho mai avuto problemi a integrarmi, e spero che anche quest’anno possa nascere un gruppo affiatato".

f.m.