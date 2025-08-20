Al PalaPanini gli Europei del 2026. Modena ancora al centro del volley

Il volley internazionale tornerà a sbarcare al PalaPanini dopo ben 8 anni di assenza. Dopo l’epopea dei Mondiali maschili 2010 e femminili 2014 e l’ultimo appuntamento al maschile e con l’Italia datato Vnl 2018, la città di Modena è stata scelta come sede della Pool A dell’Europeo 2026, il girone eliminatorio del campionato continentale nel quale saranno inseriti proprio gli azzurri. Gli Europei saranno co-organizzati da quattro Paesi: Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. La pool A, quella degli azzurri appunto, dopo la gara inaugurale di Napoli in piazza del Plebiscito si sposterà al PalaPanini di Modena dove si disputeranno tutte le gare del girone, ben quatto con gli azzurri. Ottavi e quarti tra Torino e Bulgaria, mentre le partite che assegneranno titolo e medaglie sono in programma nella nuova e avveniristica Arena Santa Giulia di Milano.

"Ospitare un girone del Campionato Europeo di pallavolo maschile nel 2026 è motivo di grande soddisfazione. Per Modena sarà una grande opportunità di promozione della propria bellezza e delle eccellenze che ci caratterizzano", così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti e l’assessore allo Sport Andrea Bortolamasi. Felicitazioni anche dal presidente della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale: "Una notizia, questa, che ci rende orgogliosi, un riconoscimento importante per la tradizione di Modena in particolare e, più in generale, per la passione sportiva che anima tutta l’Emilia-Romagna".

"Siamo molto contenti che a Modena sia stato assegnato un girone degli Europei – racconta Vasco Lolli, presidente territoriale della Fipav –. Da tempo ci lavoravamo e già a maggio la commissione Cev era venuta in visita per valutare l’impianto. Il torneo del 23, 24 e 25 maggio con l’Italia femminile era una sorta di prova generale per poi ottenere l’assegnazione degli Europei e alla fine la Cev si è convinta". Grazie anche alla fama che il PalaPanini continua a vantare su tutti i tavoli: "Modena viene ancora tenuta in alta considerazione sul territorio nazionale e internazionale – continua Lolli – il PalaPanini è sempre pieno, lo abbiamo visto con una Nazionale femminile ancora priva di stelle che ha raccolto tantissimo pubblico a maggio: anche la risposta sulle presenze ha convinto il comitato organizzatore a portare qui gli Europei".

Un lavoro di squadra che porterà poi alle gare del settembre 2026: "C’è la Fipav, certo, poi c’è il sempre generoso intervento della Regione Emilia-Romagna, grazie agli accordi fatti con Fipav Nazionale. L’amministrazione comunale cittadina ci ha aiutato tantissimo con la propria disponibilità sulle nostre richieste e il nostro team funziona molto bene, anche in sinergia con Modena Volley". Il tutto non si esaurirà con gli Europei, secondo quanto dichiara Lolli: ". Qualche anticipazione su altri eventi? Vogliamo capire se si può fare un’amichevole in preparazione alla Vnl e un’altra idea era quella di creare un evento per l’ottantesimo della fondazione della Fipav, datata 1946".