Alberto Giuliani: "La finale contro Milano è la nostra sfida più bella"

Alberto Giuliani é felice a fine partita, si prende i complimenti per la finale ma non esulta sotto al traguardo perché manca ancora un mattone per terminare la costruzione di un’identità e di un risultato che é costata fatica: "L’obiettivo non è ancora raggiunto – racconta l’allenatore della Valsa Group – ci è rimasta la parte più bella da giocare, la finale contro Milano. Magari provandola ad affrontare con meno tensioni rispetto a quelle avute con Padova, tensioni che ogni tanto ci fermano un po’ il braccio. Fortunatamente abbiamo avuto una reazione, ci voleva". Sulle tante facce del match Giuliani la pensa così: "Durante l’anno é successo spesso che giocassimo col freno a mano tirato nelle partite che contavano. A uscire ci ha aiutato Buchegger e vorrei dire al pubblico che ciò che blocca il braccio a questi ragazzi é proprio la tensione, non certo la poca voglia, sono tesi perché ci tengono". Infine in vista della finale, ecco il Giuliani-pensiero, scevro da alibi: "Stanchezza e motivazioni non incidono, le avremo noi e i nostri avversari, quando giochi una finale non conta nient’altro. Sarà un match unico e particolare come é giusto che sia".

Paul Buchegger é stato tra gli eroi di giornata, anzi forse l’autore dello scatto decisivo: "Abbiamo raggiunto quello che volevamo, ora ce lo giochiamo fino in fondo – racconta l’opposto austriaco –. Nel quarto set mi sono un po’ arrabbiato perché non stavamo giocando come potevamo, abbiamo lasciato andare qualche difesa e qualche palla facile e il pubblico ci ha fischiato. Un momento che non mi è piaciuto, allora ho provato a spingere di più ed è andata bene". Infine focus su Milano e su un pubblico che Buchegger vorrebbe molto più numeroso e sempre al fianco della squadra: "Una partita secca e in casa, noi vogliamo questo quinto posto, vogliamo premiarci con l’Europa. Spero che il palazzetto possa darci la spinta giusta".

a.t.