Alessandro Bartoli trionfa nel Top Volley con record stagionale

È stata una stagione di record per Alessandro Bartoli, che oltre al trofeo assoluto, si porta a casa anche quello del maggior punteggio stagionale, con i 38 punti messi a terra alla 12^ giornata: si è ancora lontani dai 45 di Alessandro Montanari di undici anni fa, ma è il sesto posto All Times, mentre tra le ragazze il record è della 17enne Melissa Mazzieri della Moma Anderlini di serie D. Bartoli è anche il vincitore più vecchio del Top Volley, a quasi 36 anni, superando così Maikol Cardona, che nel 2010/11 con la maglia dell’Universal Carpi, vinse il trofeo a 35 anni da compiere a novembre. Al vincitore della scorsa stagione, Marcello Mescoli (National Villa d’Oro), rimane il record di 4 vittorie di tappa, che è record stagionale, ma non assoluto, considerando i 6 successi di Chiara Ferrari nel 2018/19: a proposito delle ragazze, anche quest’anno sono poche nella Top Ten, con Martina Montanari quinta, e vincitrice della categoria serie D maschile e femminile, e Carolina Sola del Pavullo ottava. Il nuovo che avanza è rappresentato dal 20enne Matteo Pignatti della Stadium Mirandola (serie C), categoria che ha dominato davanti a Nicola Marchesi e Luca Vellani.

r.c.