Alessandro Talevi torna a casa: nuova avventura con Banca Macerata Fisiomed

Lo schiacciatore osimano Alessandro Talevi, classe 2006, è uno dei volti nuovi della Banca Macerata Fisiomed. Il giocatore si è messo in evidenza nel vivaio della Lube e nella stagione 2023-24 ha debuttato in B con il Volley Potentino, poi si è trasferito a Roma dove ha disputato l’ultima stagione nella stessa serie con la maglia della Fenice Pallavolo, mettendosi in evidenza per impegno e talento. Indelebili nella sua crescita anche i ricordi legati alle sue ultime finali nazionali Under 19 giocate proprio con la società laziale. Appena tornato dall’esperienza emiliana della Junior League che ha sancito la chiusura del suo percorso giovanile, adesso per lui è tempo di una nuova avventura: un ritorno a casa per continuare a crescere e dare il proprio contributo al gruppo biancorosso dove potrà essere guidato dall’esperto tecnico Romano Giannini e dove troverà giocatori di valore.

"Ho scelto di venire a Macerata – dice Talevi – perché penso sia la miglior opzione di crescita per me, per cercare di migliorare molto sia tecnicamente che mentalmente. Sono sicuro che, grazie all’impegno che ho sempre messo in palestra, potrò raggiungere gli obiettivi personali e togliermi qualche soddisfazione con questa grande squadra".