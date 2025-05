Alice Nardo resta alla Omag Mt San Giovanni e punta alla Nations League

Alice Nardo resta alla Omag Mt San Giovanni e, fresca di convocazione in nazionale per la Nations League, si candida a punto di forza per le ambizioni marignanesi nel prossimo campionato di serie A1. Classe 2002, la schiacciatrice piemontese proseguirà il suo percorso in Romagna. Beniamina dei tifosi, punto fermo della squadra, una delle protagoniste indiscusse dei successi recenti, è stata impegnata nel raduno della nazionale a Milano agli ordini di Julio Velasco, e proprio in queste ore è arrivata pure la convocazione per la Nations League di giugno e luglio a fianco delle big della pallavolo nazionale. "La sua riconferma è un segnale di continuità e di amore per la squadra verso una stagione di grandi emozioni in serie A1" conferma la società. Alice Nardo è raggiante e conferma un momento della sua carriera eccezionale: "È stato un sogno per me raggiungere la promozione in A1 con la maglia della Omag-Mt, figuriamoci affrontare qui il mio primo anno nella massima serie. Ne sono orgogliosa e infinitamente felice. Sono certa che la nostra amata ‘isola felice’ farà da perfetto sfondo a una stagione sicuramente impegnativa e piena di sfide, personali e di squadra, ma anche ricca di grandi emozioni che non vedo l’ora di vivere. Il nostro gruppo, con qualche innesto di categoria, potrà dire certamente la sua e concordo con il coach Massimo Bellano quando dice che la salvezza può essere un obiettivo minimo dal quale partire".

Poi un saluto ai tifosi, che la seguiranno certamente anche in nazionale. E un pensiero alla nazionale e al mito Julio Velasco: "Incontrarlo di persona ed essere allenata da lui è il sogno di ogni pallavolista, è un grandissimo, un allenatore che ti dà davvero tanto. Sono emozionatissima anche per la convocazione, ora vivrò questa avventura un passo alla volta. È un momento fantastico: promozione, Coppa Italia, nazionale". Intanto la società si sta muovendo anche sul fronte palazzetto: ancora due le possibilità, o Cesena o Pesaro. Ma ieri pomeriggio dall’incontro tra il presidente Stefano Manconi e l’amministrazione comunale cesenate è emersa una situazione ancora piuttosto complessa per il Carisport: "In questo momento il palazzetto di Cesena non è disponibile perché si deve attendere la conclusione del bando che dovrà individuare il futuro gestore della struttura – spiega il Stefano Manconi – ed il bando scade il prossimo 26 maggio. I tempi si allungano".

Luca Pizzagalli