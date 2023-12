Alle 17 nella tana dell’Ecosantagata. Kabel, trasferta impegnativa. La gara è a Civita Castellana

Ancora una trasferta per la Kabel. Si gioca oggi alle 17 alla palestra Nepi (arbitri Lupattelli e Varfaj) e il Volley Prato sarà ospite della Ecosantagata Civita Castellana. Civita ha un bottino di 15 punti e rappresenta, per così dire, la prima formazione dopo il gruppo di testa. È comunque squadra di qualità che ha raccolto punti importanti soprattutto in casa e con un regista di valore assoluto come Cordano che può lavorare con un reparto attaccanti ampiamente rinnovato con le partenze per Tuscania di Buzzelli e Genna e le conferme dei soli Petri e Bazzaro. Per Prato, insomma, un ostacolo difficile. Una gara nella quale sarà importante non sbagliare l’approccio e in cui la Kabel dovrà portarsi dentro le sicurezze e la determinazione guadagnate nelle ultime due sfide con Livorno e Pontedera. La rosa del Volley Prato: Alpini M., Alpini l., Corti, Maletaj, Conti, Mathurin, Villani, Pontillo, Maranghi, Marini, Tempestini, Civinini J., Civinini M., Bandinelli. All. Novelli.