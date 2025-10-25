Alle 18. Yuasa, oggi l’esordio con la corazzata Verona

Un PalaSavelli che in questi giorni è stato tirato a lucido per arrivare pronti all’esordio interno della Yuasa Battery in questa sua seconda stagione di Superlega. Un impianto che è anche protagonista di un lifting esterno e che oggi alle 18 si illuminerà, con le telecamere di Raisport, per questa primna casalinga della Yuasa alla seconda stagione di Superlega. E arriva subito un super team come Verona vittorioso 3-1 all’esordio su Piacenza, con in panchina il tecnico scudettato ex Trento ovvero Fabio Soli protagonista anche al mondiale alla guida della Slovenia. In campo un team di altissimo livello ripartito dalle conferme dei bomber Mozic e Keita, del campione del mondo Sani, dei centrali Cortesia, Zingel e Vitelli, il libero D’Amico con Bonisoli in costante crescita. Aggiunti due top platuer come Christenson, uno dei migliori palleggiatori al mondo, e Darlan Souza, potentissimo opposto brasiliano. A completare il roster innesti mirati come quello dell’opposto di Taranto Gironi, del giovane martello austriaco Glatz, del canterano Valbusa e del palleggiatore Planinsic. La Yuasa dopo il derby esordio ha avuto una settimana in più per lavorare soprattutto con gli ultimi arrivati in ordine di tempo, partendo dall’iraniano Golzadeh in campo a Civitanova per il forfait di Petkovic che resta un pilastro imprescindibile per il team grottese. I precedenti raccontano di sei successi per Verona e tre per Grotta che ha vinto l’ultimo incrocio tra le due, lo scorso aprile a Porto San Giorgio per i play off quinto posto. Gli ex Sono Fedrizzi (in Veneto nel 2012-13) e Magalini, veronese di nascita e a Verona dal 2020 al 2023. Chiaro il punto di vista di ccoach Ortenzi sulla sfida: "Ci attende una partita difficile, Verona è squadra molto forte che rispetto alla passata stagione ha anche alzato il suo livello. Dovremo essere molto bravi e aggressivi per tenerli lontano da rete, se giocano con palla vicino alla rete hanno un potenziale d’attacco incredibile e diventa difficile giocarci contro. Spero che ci sia tanta gente a sostenerci, per noi giocare in casa è un fattore importante".