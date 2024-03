Alle 20.30 la sfida dei quarti di finale. Sbertoli out, Modena spera. Ma a Trento sarà durissima

È dalla fine del girone d’andata, dalla débacle contro Piacenza nel giorno di Santo Stefano, che la Valsa Group Modena aspetta questo momento. Finalmente i playoff, dopo una regular season che addirittura li ha messi in dubbio per qualche giornata, finalmente gli scontri da dentro o fuori. Certo, i gialloblù a inizio stagione non avrebbero messo nemmeno mezza firma per esordire contro la prima della classe: ci si è messo di mezzo il destino, però, e Bruno e compagni si ritrovano ad affrontare l’Itas Trento priva del suo regista titolare, Riccardo Sbertoli infortunato a un dito. Si sa poco di Garcia, il palleggiatore preso all’ultimo dall’Arago de Séte più "per avere tutti i cambi e le opzioni a disposizione sia in allenamento che in partita" che per avere un nuovo titolare da lanciare, come ammesso da coach Fabio Soli.

È un’occasione, che per quanto piccola accende alcune speranze nella testa e nelle convinzioni di una formazione, quella gialloblù, che una volta sola in stagione ha fatto gara pari con una grande, battendola, proprio con Trento nell’andata di regular season. Da dove partire, in questa gara 1 dei quarti di finale in trasferta? Senza ombra di dubbio dalla lotta tra battuta e ricezione, al PalaTrento sempre una sfida quasi impossibile, per poi cercare di innervosire Michieletto e compagni con tante difese, tanti tocchi a muro e provare a vedere se si apre uno spiraglio e se si riesce a mettere in crisi la gestione del gioco di Acquarone, il vice Sbertoli titolare per cause di forza maggiore. Come giocherà coach Giuliani? I dubbi sono tanti, a partire dal recupero di Juantorena dalla forma influenzale che l’ha colpito sabato.

Se l’italo-cubano sarà in buone condizioni difficile pensare che Modena parta da una formazione diversa da quella tipo di Giuliani, ovvero Bruno e Sapozhkov in diagonale principale, Juantorena e Rinaldi alle ali, Stankovic e Sanguinetti al centro con Gollini libero. Se invece Juantorena sarà ancora in fase di recupero, spazio allora a Sapozhkov e Davyskiba a far coppia con ‘Rino’. Trento non lancerà Garcia tra i titolari subito, e partirà quindi con Acquarone-Rychlicki, Michieletto e Lavia, Podrascanin e Kozamernik con Laurenzano libero. Inizio del match alle 20:30 al PalaTrento arbitreranno Zanussi e Simbari, diretta su Rai Sport, Volleyballworld.tv, Radio Pico e Unovolley.