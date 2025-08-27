Allianz, colpo di mercato. Preso il serbo Mašulović

Prima settimana di lavoro per l’Allianz Milano in vista della nuova stagione. Ad allenarsi i primi otto giocatori attualmente non impegnati con le rispettive nazionali ai Mondiali nelle Filippine, dove sono invece protagonisti coach Piazza (con l’Iran) e lo scout Paolo Perrone (con la Francia). A guidare le sedute il secondo allenatore Nicola Daldello con il preparatore atletico Giovanni Rossi, fra palestra, sala pesi, piscina, atletica leggera e beach volley nell’impianto del Quanta Club Milano.

Ma la buona notizia è che nei giorni scorsi la società ha messo a segno un ultimo colpo di mercato in un “roster“ che si conferma di primissima fascia, riportando in SuperLega uno dei centrali più interessanti del panorama internazionale: Nemanja Mašulović, serbo, classe 1997, fisico imponente (205 cm di altezza per 92 kg). Nemanja è cresciuto nei vivai di Mladi Radnik e Stella Rossa Belgrado, ha poi vestito la maglia del Vojvodina Novi Sad, con cui ha conquistato due titoli nazionali e la Coppa di Serbia. Dal 2019 ha proseguito la carriera all’estero, vincendo due campionati, due coppe e due Middle European League con l’ACH Volley Ljubljana in Slovenia, prima di approdare in Italia con la Farmitalia Catania nella stagione 2023/24. Nella scorsa annata ha giocato in Grecia con l’Olympiacos Pireo, con cui ha alzato Coppa di Lega e Supercoppa, arrivando fino ai quarti di CEV Champions League. Da quattro stagioni è presenza fissa nella nazionale serba, con la quale ha partecipato alle Olimpiadi di Parigi 2024 e ora si prepara ai Mondiali nelle Filippine.

Un percorso di spessore che il presidente Lucio Fusaro ha definito "un vero regalo a tutti i tifosi biancorossi", sottolineando come l’arrivo di Mašulović rappresenti un innesto di esperienza internazionale, grande fisicità e qualità tecnica per la squadra di coach Roberto Piazza, decisa a recitare un ruolo da protagonista nella prossima SuperLega.

Da Cannes – dove si trova in ritiro con la nazionale serba – Mašulović esprime la sua grande soddisfazione per il trasferimento all’Allianz: " Sono felice di tornare in Italia e soprattutto di vestire la maglia di una squadra come Milano, che punta a vincere e ad alzare l’asticella". E poi sul coach Piazza: "Non posso dire di conoscerlo personalmente, ma l’ho affrontato più volte, sia con il club che con la nazionale. Dai miei compagni serbi che hanno lavorato con lui ho sentito solo cose positive. Sono entusiasta all’idea di lavorare a Milano con un allenatore di altissimo livello. Io porterò in campo energia e spirito combattivo: credo che questo mi descriva bene come giocatore. Voglio crescere insieme con i miei nuovi compagni e dare il massimo per ottenere grandi risultati. Finora ho visto Milano solo da avversario, ora avrò finalmente la possibilità di viverla come cittadino. Mi aspetto una vita intensa e divertente...".