Allianz, è qui la festa. Milano sogna la finale

La prima storica qualificazione alle semifinali di Champions League è sembrata quasi un obiettivo minimo da raggiungere per l’Allianz Vero Volley Milano. Va sottolineato però come la squadra del Consorzio non sia mai arrivata a questo livello della competizione e anche se contro le polacche del Lodz è stato (apparentemente) tutto facile, in molti si aspettavano dopo l’arrivo di Paola Egonu e non solo un risultato di questa portata. Ora però verrà il difficile per le ragazze di coach Marco Gaspari che, arrivate tra le prime quattro d’Europa, non possono certo più nascondersi. Già l’avere evitato la Prosecco Doc Imoco Conegliano (finita dall’altra parte del tabellone, dove incontrerà l’Eczacibasi di Tijana Boskovic) è stato un bel colpo ma per meritarsi una finale tutta italiana o comunque il pass per l’ultimo atto ora bisognerà eliminare le temibili turche del Fenerbahce, tra l’altro sapendo di giocare l’andata in casa e il ritorno in trasferta, tra il 12 e il 21 marzo.

La speranza per allora è che Nika Daalderop abbia risolto i suoi problemi fisici (anche ieri è rimasta a guardare) e torni protagonista un po’ come successo a Raphaela Folie. L’esperta centrale ha saltato praticamente tutto il girone d’andata ma mercoledì sera ha coronato un inizio di 2024 da protagonista con una partita da Mvp: "La qualificazione alle semifinali era ovviamente il nostro obiettivo e la vittoria questa sera significa tanto - ha dichiarato -. In entrambe le partite abbiamo messo in campo un bel gioco e stasera, nonostante abbiano provato a darci del filo da torcere, siamo state tutte brave soprattutto nel finale dei set. Siamo contentissime e ora attendiamo il Fenerbahçe".

Prima però ci saranno tre appuntamenti di serie A1 nel giro di una settimana, contro Roma, Casalmaggiore e Cuneo, a partire da quello di domenica contro la formazione capitolina, in programma all’Opiquad Arena di Monza nell’inconsueto orario delle 12. Ad aprire la nona giornata del girone di ritorno nell’anticipo di stasera alle 20.30 sarà però proprio la Trasportipesanti Casalmaggiore che ospiterà Conegliano al PalaRadi di Cremona. L’imbattuta capolista potrebbe attuare un ampio turnover, cosa di cui le padrone di casa dovranno approfittare per cercare di portare a casa punti importanti nella rincorsa ai playoff. Lo sa bene anche lo scoutman Alessandro Bianciardi: "Dobbiamo proseguire con tutto il buon lavoro che stiamo facendo in palestra ogni giorno mettendo in campo la Casalmaggiore che sappiamo fare noi. Se sarà abbastanza lo dirà il campo. Sicuramente con Conegliano sarà molto difficile, ma noi dovremo essere pronte a sfruttare i loro momenti di calo". Nell’altro anticipo, mezz’ora più tardi, alle 21, la Volley Bergamo 1991 se la vedrà tra le mura amiche del PalaFacchetti di Treviglio con Pinerolo. In questo caso le orobiche andranno a caccia di un successo che sarebbe pesantissimo in ottica salvezza. Lo ha sottolineato anche la bomber Lorrayna: "Sarà importante avere tanta pazienza e restare unite, aiutarci in difesa e ricezione, muovere con attenzione il muro e poi attaccare con tutta la forza che abbiamo. Arrivano gare in cui dobbiamo e possiamo fare la differenza, proprio sul nostro campo".