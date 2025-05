Allianz Milano conquista la Cev Challenge Cup, Damiano Catania confermato

L’Allianz Milano si presentava, all’inizio di questa stagione, come una delle squadre in lizza per fare qualcosa di importante. Le cose sono andate diversamente e alla fine, resistendo e tenendo botta, i ragazzi di coach Piazza hanno conquistato un posto in Cev Challenge Cup. Prossimo anno a cercare di bissare il titolo nel 2021 e a cercare di far meglio, ci sarà ancora il libero Damiano Catania, uno dei pochi confermati e in casacca lombarda dal 2023.

Bilancio di questa stagione?"C’è del rammarico per non essere riusciti a raggiungere i nostri obiettivi, come la semifinale di Coppa o quella dei PlayOff. In Champions League, siamo andati vicini ma non siamo riusciti nel miracolo di ribaltarla agli ottavi. Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno. Siamo in Europa, non era scontato vincere i PlayOff quinto posto. In stagioni come queste si impara a essere resilienti, nei momenti difficili siamo stati bravi a ripartire".

Come valuta la sua annata? Si diceva dovesse partire…"Credo di aver fatto una bellissima stagione. Ho fatto step in più, sono contento, ho aiutato la squadra nei momenti clou, sia a livello mentale che tecnico. Per il resto, spesso si tratta solo di voci ….sono contento di rimanere. Mi sento a casa"

Cosa la colpisce di Piazza?"Il coach chiede sempre il massimo. A volte ci si riesce, a volte no: ci siamo sempre detti di non scendere sotto un certo limite. Stimo l’energia e la passione che ha per lo sport e per la squadra, cerco di far da “tramite”".

Invece il ct De Giorgi quest’anno non l’ha inserito nella lista della VNL…"Non posso essere felice, ci speravo: rispetto la scelta. Non può fare altro che motivarmi. Si può crescere".

Giuliana Lorenzo