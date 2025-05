Allianz Milano in finale: sfida decisiva contro Modena al PalaPanini

Anche l’Allianz Milano è passata attraverso una lunga battaglia per raggiungere la finale che potrebbe garantirle di rimanere in Europa, dopo l’esperienza in Champions League di questa stagione, terminata soltanto dopo una sconfitta al golden set. Il tie-break vinto contro la Rana Verona è stato un risultato che certifica la rinascita della compagine meneghina dopo un periodo di appannamento, un’avversaria tutt’altro che semplice per Modena in finale.

"Verona è stata davvero brava a crederci fino in fondo – il commento di coach Roberto Piazza al termine del match, nel quale la sua Milano era stata avanti 2-0 –. Forse noi abbiamo sbagliato qualche palla per chiudere nel terzo set, ma alla fine possiamo dire che abbiamo fatto botte da orbi in attacco per tutta la partita. Sono contento per i ragazzi, per come hanno interpretato una partita che non era certo semplice".

La prospettiva ora si sposta sulla gara del PalaPanini, e la statistica può sorridere a Milano che ha perso 2 volte su 3 ma ha vinto nell’unica occasione stagionale nella quale le due squadre si sono affrontate al PalaPanini: "Adesso arriva Modena, con cui abbiamo giocato tre volte, ma sono state tre partite molto diverse. Alla finale ci penserò e ci penseremo, perché dopo partite del genere ci vogliono alcuni giorni di stacco per liberare un po’ la mente. Voglio preparare bene questa sfida per giocare una grande partita".

Di fianco a lui il solito Matey Kaziyski, tornato decisivo quando più conta e titolare inamovibile per tutta la semifinale: "Mi hanno detto che ho superato i 6.300 punti, non male: sono contento – il commento dell’immortale schiacciatore bulgaro –. Vuol dire che adesso si può fare sul serio. Scherzi a parte, questa sera è stato un risultato fantastico, che non era affatto scontato. Nei primi due set poteva sembrare tutto facile, abbiamo fatto un bel gioco e messo in difficoltà Rana Verona. Loro, però, sono stati bravi a crederci fino in fondo, nel momento clou, Keita ha beccato due angoli strepitosi in battuta e ha poi rimesso in equilibrio la partita. Noi siamo stati bravi a non perderci. Eravamo partiti non benissimo in questo play off quinto posto, poi siamo cresciuti e non possiamo che essere fiduciosi".