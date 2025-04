Allianz Milano-Valsa Group Modena: Sfida Cruciale per la Qualificazione Europea

Via alle danze della seconda giornata del girone per il quinto posto, con una partita che potrebbe essere già spareggio per chi si contenderà il primato in classifica (e quindi il fattore campo garantito fino all’ultima sfida) con la Rana Verona.

Allianz Milano-Valsa Group Modena in programma stasera alle ore 18 all’Allianz Cloud è un match dal fascino sempre alto, che ai gialloblù evoca dolci ricordi: il 2 marzo, nell’ultima giornata di regular season combaciata con l’addio ufficiale al volley giocato di Matteo Piano (che però sarà regolarmente in rosa al fischio d’inizio), i gialloblù avevano dominato dall’inizio alla fine, giocando forse la loro miglior pallavolo stagionale, liberi da pensieri di classifica, da calcoli e da pressioni. Di contro Milano era sembrata col fiato decisamente corto e la formazione di Roberto Piazza forse non si è ancora del tutto ripresa.

Milano e Modena sono due squadre simili nei risultati e anche nella prospettiva futura: cambieranno molto, entrambe, nella stagione 2025/2026 e lasciare in dote a chi verrà una qualificazione all’Europa (Challenge Cup per i lombardi, Challenge Cup che potrebbe facilmente diventare CEV Cup per i modenesi) è lo scopo e l’ambizione di questo ultimo mese di stagione regolare, prima di dare l’addio a un’annata per entrambe avara di gioie e dedicarsi alle nazionali e ai pensieri di ricostruzione.

L’Allianz ha perso il primo match contro la Rana Verona, giocando con Porro al palleggio, Reggers opposto, Otsuka (che verosimilmente sarà titolare anche la prossima stagione) e Louati di banda, Schnitzer e Caneschi al centro con Catania libero. La formazione migliore, quindi.

Modena dal canto suo potrebbe riproporre, almeno inizialmente, la diagonale principale che ha battuto Padova domenica scorsa, ovvero Uriarte e Ikhbayri, tenendosi De Cecco e Buchegger per i doppi cambi e per cambiare le cose in corso d’opera. La scelta comunque non è scontata, e Giuliani scioglierà la riserva all’ultimo: chiaro che dal palleggiatore dipenderà anche la decisione su chi schierare come opposto. Nessun dubbio sulle ali, vista anche l’indisponibilità di Rinaldi: saranno Gutierrez vicino e Davyskiba lontano, mentre al centro potrebbero di nuovo partire Mati e Sanguinetti, con Federici libero.

L’inizio del match, come detto, è previsto per le 18 con arbitri Brancati e Marconi e diretta su Volleyballworld.tv, mentre le altre partite del gironcino saranno quelle tra Verona e Cisterna (giocata ieri sera alle 20) e tra Padova e Grottazzolina, oggi alle 16. Si è giocata ieri anche gara 2 di semifinale scudetto tra Civitanova e Perugia (con risultato finale di 2-3), mentre oggi sarà la volta di Piacenza-Trento. Nelle due serie la prima gara è stata vinta da Sir e Itas.