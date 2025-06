Altotevere San Giustino punta alla promozione con l'acquisto di Matteo Alpini

SAN GIUSTINO – C’è grande attesa per la situazione nella squadra della Altotevere San Giustino di serie A3 maschile. I bei risultati ottenuti nel finale di stagione, uniti alle successive dichiarazioni di puntare a fare sempre meglio, e quindi alla promozione, hanno solleticato i tifosi che sperano di vedere colpi roboanti nel mercato.

Alle parole del d.s. Valdemaro Gustinelli sembrano essere seguiti i fatti, i biancoazzurri avrebbero messo sotto contratto lo schiacciatore Matteo Alpini (nella foto), atleta emergente (classe 2001), con un’altezza di 196 cm. e dotato di notevoli mezzi fisici.

Dopo una gavetta di diversi anni in serie B a Prato nella quale ha svolto le mansioni di martello sia in posto-quattro che in posto-due, e con campionati nei quali si è rivelato il miglior realizzatore, il giocatore di origine toscana è approdato a Siena (A2) ma nella seconda categoria nazionale ha disputato solo 12 partite venendo impiegato in 20 set, il suo bottino personale recita 14 punti messi a segno di cui 3 a muro.

Si ritiene che nella serie inferiore, la A3 appunto, possa avere spazi da titolare ed esprimersi al meglio.