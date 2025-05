Ama San Martino vince contro BiautoJumboffice nella partita di fine stagione

Ama San Martino 3

BiautoJumboffice 1

AMA SAN MARTINO: Gozzi, Barbieri, Righi, Cassandra, Ghelfi, Ghilotti, Bonfiglioli L., Quartarone, Santini. All. Levoni.

BIAUTOJUMBOFFICE: Giampietri, Carminati, Catalano, Della Volpe, Bruni, Marchi, Goncalves, Corti, Pavesi, Bottai L. All. Marchi.

Arbitri: Scarpitta e Tizzanini.

Parziali: 25-15, 23-25, 26-24, 25-19.

Tipica gara di fine stagione fra due squadre che non avevano più particolari ambizioni di classifica. Alla fine, hanno vinto i reggiani di San Martino che, dopo aver conquistato agevolmente la prima frazione, hanno, poi, dovuto subire la pronta reazione dei sestesi, abili nel pareggiare i conti. Il terzo set è stato molto combattuto ed una decisione arbitrale quantomeno dubbia, costringe alla resa gli ospiti. Nel game successivo, i locali approfittano di un calo della Sestese, peraltro in formazione rimaneggiata, per conquistare la decisiva frazione col parziale di 25-19. La BiautoJumboffice chiude, dunque, l’annata agonistica con un onorevole settimo posto.

Ma. Fi.