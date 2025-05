Ambra Cavallini Pontedera: retrocessione in B2 e focus sul settore giovanile

Ultima gara per l’Ambra Cavallini Pontedera che nel prossimo weekend saluta la sua permanenza in B1 dopo la conferma matematica della retrocessione. La società pensa già alla prossima stagione in B2 con la massima attenzione non solo alla sua prima squadra, ma anche al settore giovanile che ha appena regalato grandi soddisfazioni.

"Quest’annata di B1 è stata difficile, piena di ostacoli – ammette il presidente del club Fabio Donati – abbiamo anche le nostre colpe oltre ad una serie di fattori concomitanti. Può succedere di incappare in una stagione disastrosa, sono oltre 10 anni che la nostra prima squadra è nel panorama della serie B e quest’anno non è andata come speravamo. Ma siamo sereni, le fondamenta sono solide e vogliamo ripartire con un progetto ben preciso anche alla luce dei risultati del nostro settore giovanile".

Donati si riferisce al terzo posto dell’Under 16 Interprovinciale e alla salvezza con tre giornate di anticipo del gruppo Under 18 nel campionato di Serie D, risultati andati ben oltre le aspettative che danno fiducia e ottimismo.