Ambra, un punto sudato. La trasferta è una battaglia

Ambra Cavallini Pontedera lotta a testa alta e porta via da Prato un punto prezioso contro il Volley Ariete formazione deputata al salto di categoria: due ore e 20 minuti di gioco conclusasi al tie-break in questa prima, più che positiva, trasferta delle biancoblu. È stata una partita molto equilibrata, Prato ha confermato le aspettative dimostrandosi una squadra forte con buone individualità – commenta coach Alessandro Tagliagambe - Alla fine siamo soddisfatti della prestazione su un campo così difficile, tenuto conto anche dell’assenza di Turini che ha risentito di un problema agli addominali durante la seduta di venerdì". Le pontederesi partono forti e tenaci nell’avvio che conquistano ai vantaggi, ma segue l’immediata reazione delle padrone di casa che si impongono 25-17. Lottato punto a punto la terza frazione animata da lunghi scambi e azioni intense. E’ l’Ambra a centrare la vittoria sempre ai vantaggi, ma Prato riesce nuovamente a pareggiare nel quarto set grazie. A braccetto quasi tutto il tie-break (9-10 e solo sul finale l’Ambra si arrende alla formazione locale. "Un punto meritato e forse, con un po’ più di personalità nel quinto set, potevamo portare a casa il risultato – aggiunge il secondo allenatore Simone Fiori – torniamo da Prato con la consapevolezza che la squadra sta lavorando bene e ci fanno capire i grossi margini di miglioramento che possiamo avere". I punti individuali: Chericoni 10, Migliorini 2, Donati A 24. Macelloni 8, Simoncini 18, Chiti 1, Brogioni 0, Frangioni 2, Rutinelli 1, Barberini 5. Casarosa (libero).