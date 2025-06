Amir Tizi-Oualou al Norwid Czestochowa: mossa strategica o futuro incerto con Modena Volley?

Mossa per alzare la posta, annuncio definitivo o una manovra diversa, con altri scopi e che parla a interlocutori diversi? Certamente è stata una sorta di fulmine a ciel sereno l’uscita del Norwid Czestochowa di giovedì pomeriggio, quando il club polacco che sarà allenato da Falasca ha pubblicato sul proprio profilo la foto di Amir Tizi-Oualou annunciandone l’ingaggio per la prossima stagione. Che la storica società del centro-sud della Polonia avesse acquistato il giovanissimo palleggiatore transalpino dal Lille durante il mercato invernale era cosa nota, ma la mossa di darne l’annuncio ufficiale nel pieno di una trattativa con Modena per cederlo senza averlo visto giocare nemmeno un minuto sembra una di quelle pensate da tavolo di poker per cercare di alzare la posta in palio, ovvero guadagnare di più dalla cessione. "Siamo lieti di annunciare che Amir Tizi-Oualou si unisce alla nostra squadra: uno dei giovani registi più promettenti d’Europa. Il diciannovenne nazionale francese ha giocato per il Tourcoing LM la scorsa stagione, vincendo con loro la Coppa di Francia. Benvenuto a Czestochowa" si leggeva sui profili social ieri, con anche alcuni commenti sarcastici di alcuni tifosi che scrivevano "ha già firmato per Modena".

Le considerazioni da fare in merito sono due: davvero la società di Zygadlo e Falasca ha annunciato l’acquisto sapendo di dover cedere l’alzatore già nei prossimi giorni? Perché farlo, se poi all’entusiasmo della piazza seguirà subito una delusione? E se il giocatore davvero non si muoverà da Czestochowa, allora qual è il palleggiatore di Modena per la stagione 2025/26? L’impressione è che in un modo o nell’altro, tra il costo del taglio di Luciano De Cecco e la trattativa per portare Tizi-Oualou o qualsiasi altro palleggiatore sotto la Ghirlandina, il dispendio economico per la società di viale dello Sport non sarà di poco conto. L’importante è che la nuova gestione di Modena Volley sia convinta delle proprie azioni e le persegua senza tentennamenti. Tradotto? Se deve essere Tizi-Oualou (classe 2005, lo ricordiamo) il palleggiatore del futuro prossimo, ma anche se dovesse essere qualsiasi altro giovane, allora va costruito su di lui quel progetto che non si è voluto costruire su Mattia Boninfante. Andando avanti senza paura e senza spaventarsi di fronte a qualche delusione.