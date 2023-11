Ancona, due sfide di fuoco. Il derby e poi la capolista

Si preannunciano due settimane di fuoco per la The Begin Volley Ancona, vice capolista del girone E della B maschile e ancora imbattuta viste le cinque vittorie su cinque partite. I dorici di coach Della Lunga sono attesi in questo fine settimana dal derby casalingo contro la Sabini Castelferretti, mentre domenica 19 novembre gli anconetani saliranno a Ferrara, in casa della capolista solitaria del girone a punteggio pieno. Una alla volta però per una The Begin Volley Ancona che nell’ultimo turno ha infilato la cinquina vincente confermando l’ottimo avvio di stagione espugnando il campo del San Marino al quinto set. E che domani ospiterà al PalaBrasili di Collemarino (alle 17.30) una Sabini anche’essa in salute visto che occupa il quarto posto della graduatoria con tre vittorie e una sconfitta.

"Un derby bello da giocare e da vedere", le parole del centrale di Ancona, Ferraro. "Una sfida che promette spettacolo", confermano da Castelferretti. Di sicuro sarà un derby con tanti ex in campo. E la prima di partite importanti anche per la Sabini visto che dopo Ancona troverà sulla sua strada Osimo, terza forza del torneo distante dalla Sabini un solo punto. A proposito degli osimani. La Nef ospiterà domani al PalaBellini San Severino Marche (che ha riposato nell’ultimo turno), mentre Loreto riceverà domenica Rubicone.

B maschile (girone E), sesta giornata. Domani: Macerata-Potentino, Osimo-San Severino Marche (ore 17.30), Ancona-Castelferretti (ore 17.30), Lube Civitanova-San Marino, Forlì-Ferrara. Domenica Loreto-Rubicone (ore 17). Riposa: Ravenna