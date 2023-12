Angelini al secondo ko

Il PalaBagagli di Castelfranco di Sotto rimane inviolato e le toscane si confermano la corazzata del girone D del campionato di pallavolo di B1: l’Elettromeccanica Angelini Cesena nella 10ª giornata di campionato esce sconfitta 3-0 (25-18, 25-17, 25-19) in un match pressoché a senso unico, in cui Castelfranco ha mostrato gli artigli, mentre le romagnole, arrivate all’appuntamento prime a parimerito con le avversarie, sono apparse più opache nel cambiopalla.

Nel primo set le padrone di casa trovano subito un break al servizio (6-4), Cesena prova a rimanere in scia con Vecchi che martella in parallela (9-7) e Fabbri dai nove metri è fastidiosa (15-12), poi però Castelfranco allunga (19-13), Benazzi prova a ricucire (20-15), ma le toscane continuano a macinare attacchi potenti, fino all’errore bianconero del 25-18.

Nel secondo parziale Cesena accenna il sorpasso con Benazzi al servizio (5-6) ma Castelfranco picchia forte con i suoi centrali (11-8); Pinali mette in difficoltà la difesa avversaria e Caniato fa tap-in (19-15). Le bianconere non riescono a mettere a terra il pallone e Castelfranco chiude i conti sul 25-17.

Nel terzo set Cesena subisce in ricezione (7-3) ma Vecchi accorcia a un punto (8-7): è però un’illusione: Benazzi non basta e le padrone di casa archiviano il match con ampio margine. A livello di numeri, l’unica a finire in doppia cifra è Benazzi con 13 punti. Dietro di lei , Fabbri ne ha firmati 8 di cui 1 ace e 1 muro, col 46% di positività in attacco; Pinali non ha brillato in attacco ma il suo contributo in seconda linea è stato importante. L’Elettromeccanica Angelini Cesena pur registrando la seconda sconfitta dell’anno mantiene il secondo posto a 22 punti, a +1 dalla terza Jesi. Ora si torna in palestra pensando all’ultima gara prima della sosta natalizia: appuntamento domenica al MiniPalazzetto contro Figline, fanalino di coda a quota 4 punti.

l.r.