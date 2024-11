Anticipo Il Bisonte. Sfida a Busto Arsizio per riscattare Perugia

Nell’anticipo della decima giornata di A1 Il Bisonte scenderà in campo stasera alle 20.30 (diretta Rai Sport e vbtv) in casa della Eurotek Uyba Busto Arsizio con l’obiettivo di riscattare il ko casalingo della scorsa settimana con la neopromossa Perugia. Le padrone di casa, dalle quali le fiorentine hanno un ritardo in classifica di 6 punti (ma con una gara in meno) sono un’avversaria temibile perché dopo le tre sconfitte iniziali e il cambio di allenatore – da Caprara a Enrico Barbolini – hanno infilato cinque vittorie in sei partite.

"Dopo la sconfitta con Perugia c’era bisogno di focalizzarci su qualche situazione – afferma Bendandi (nella foto) -. Affrontiamo una delle squadre più in forma che sta inanellando ottime prestazioni: per questo giocano più leggere in più hanno giocatrici interessanti, e a muro-difesa danno fastidio. Noi dovremo fare i conti con questi aspetti ma le ragazze sono serene e consapevoli che devono riscattarsi mantenendo per tutta la partita la lucidità, le idee e la capacità di combattere su ogni palla dall’inizio alla fine".

f.m.