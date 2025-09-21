Antropova sale in cattedra. Omag Mt ko con Scandicci

OMAG MT SAN GIOVANNI

SCANDICCI

SAN GIOVANNI: Bracchi 8, Nicolini, Brancher 8, Cecchetto (L), Piovesan 5, Parini 3, Meliffi, Kochurina 17, Tellone (L), Panetoni (L), Caruso 2, Nardo 8, Straube, Ortolani 5. All.: Bellano.

SCANDICCI: Castillo (L), Ruddins 5, Franklin 10, Ribechi (L), Bosetti 6, Ognjenovic, Mancini 2, Graziani 9, Nwakalor 2, Antropova 18, Weitzel 8, Gennari, Traballi, Bechis, Skinner 8, Massaglia, Grossi (L), Menon. All.: Gaspari.

Parziali: 19-25, 18-25, 18-25, 25-17.

Omag-Mt ko nel test del PalaRuggi di Imola contro le vicecampionesse d’Europa di Scandicci. La Savino Del Bene mette in campo tutta la sua classe e chiude sul 3-1 dopo i primi tre set controllati e un quarto giocato e vinto dalle marignanesi. Nella gara valevole per il Torneo McDonald’s, che proseguirà oggi con la sfida tra San Giovanni e Talmassons (17.30), il primo punto in assoluto è dell’Omag-Mt, che poi va anche sul 2-1 grazie a Ortolani. La prosecuzione, però, è chiaramente favorevole a Scandicci, che mostra una Antropova neanche troppo stanca dopo l’oro al Mondiale con l’Italia. Sulle sue ali le toscane volano sull’11-6, resistono alla reazione romagnola e allungano con una Skinner inarrestabile. È ancora Antropova a chiudere sul 25-19 e a provare l’allungo immediato nel secondo. San Giovanni però è attenta, risponde colpo su colpo grazie a Nardo e Kochurina e non si stacca in maniera importante nella prima parte di set (17-14 Savino Del Bene). Le ragazze di Bellano danno tanto filo da torcere alle avversarie, poi però un altro sprint di classe di Scandicci vale l’allungo fino al 25-18 del secondo set. Nel terzo la forbice si allarga subito (11-4) e si mantiene tale per tutto il parziale. Dal 23-15, poi, l’Omag-Mt arriva fino al -5, ma Scandicci chiude sul 25-18. Le squadre si accordano per giocare anche il quarto set, che finisce nelle mani di San Giovanni, in controllo fino al 25-17.