Anzani e Porro in attesa. Riscatto azzurro possibile

Oggi é il giorno della rivincita, si spera, per l’Italia di Anzani e Porro. I due portacolori della Valsa Group sono per ora ai margini della squadra dato che i titolari sono o sono diventati Gargiulo e Bottolo, ma sempre pronti per essere chiamati in causa soprattutto se le cose dovessero mettersi male: alle 9.30 sarà infatti il momento dei quarti di finale dei Campionati del Mondo nelle Filippine tra Italia e Belgio, dopo la recente vittoria di Deroo e soci nel girone col punteggio di 3-2. Un’Italia che battendo 3-0 l’Argentina ha posto fine al Mondiale di Giraudo, che tra l’altro ha subito il mani fuori del match point da Bottolo, e che adesso si candida come pretendente più accreditata per affrontare in semifinale la Polonia, che però dovrà vedersela contro la sorprendente Turchia di Lagumdzija.

Ieri l’altro è stato il turno, per ciò che concerne gli ottavi di finale, di Fabio Soli e della sua Slovenia, ieri invece di Roberto Piazza, impegnati nelle ultime sfide della competizione per determinare l’accesso ai quarti in Slovenia-Stati Uniti e Iran-Serbia. Soli é uscito di scena, sconfitto 3-1 dalla squadra di Kiraly, flagellato da assenze e infortuni. In una pazza partita invece il coach della Modena Volley 2016/2017 é avanzato ai quarti di finale col suo Iran, un risultato di grande prestigio e non pronosticabile alla vigilia viste anche le vicissitudini politiche e civili del paese asiatico degli ultimi mesi. Fuori infine Camillo Placì con la sua sorprendente Tunisia, eliminata da una Repubblica Ceca che sembra essere la squadra più in palla. I quarti allora saranno Itali-Belgio e Polonia-Turchia da una parte del tabellone e Repubblica Ceca-Iran e Stati Uniti-Bulgaria (con Chicco Blengini in panchina) dall’altra.

Ritorni a casa. Nella giornata di ieri é rientrato a Modena Ahmed Ikhbayri, dopo il Mondiale con la Libia, mentre era già rientrato, giocando anche sabato nell’amichevole con Piacenza, Giovanni Sanguinetti che questa mattina sarà ai microfoni della stampa.

Alessandro Trebbi